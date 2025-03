Homem ameaça matar ex-companheira e morre em confronto com a polícia Suspeito usava tornozeleira e já possuía histórico de violência doméstica Cidade Alerta Goiás|Do R7 11/03/2025 - 12h02 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h02 ) twitter

Um homem morreu em confronto com a polícia no entorno do Distrito Federal, após agredir e ameaçar de morte a ex-companheira. O suspeito usava tornozeleira e já possuía histórico de violência doméstica e tentativa de feminicídio.

Depois de quebrar móveis da casa da vítima e ameaçar ‘arrancar a cabeça’ dela, a polícia foi acionada. Durante a operação para prendê-lo, ele atirou contra os policiais, que revidaram. O agressor acabou sendo atingido por um disparo e veio a óbito.