Homem armado ameaça clientes em distribuidora e vai preso Câmeras de segurança registraram o momento que o suspeito, que estava bebendo, sacou a arma e intimidou pessoas sem motivo aparente Cidade Alerta Goiás|Do R7 11/08/2025 - 19h43 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso após ameaçar clientes em uma distribuidora de bebidas com uma arma de fogo. Câmeras de segurança registraram o momento que o suspeito, que estava bebendo, sacou a arma e intimidou pessoas sem motivo aparente. A polícia foi acionada e prendeu o suspeito. Na casa dele, foram encontradas duas armas na casa.