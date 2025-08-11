Logo R7.com
Homem armado ameaça clientes em distribuidora e vai preso

Câmeras de segurança registraram o momento que o suspeito, que estava bebendo, sacou a arma e intimidou pessoas sem motivo aparente

Cidade Alerta Goiás|Do R7

Um homem foi preso após ameaçar clientes em uma distribuidora de bebidas com uma arma de fogo. Câmeras de segurança registraram o momento que o suspeito, que estava bebendo, sacou a arma e intimidou pessoas sem motivo aparente. A polícia foi acionada e prendeu o suspeito. Na casa dele, foram encontradas duas armas na casa.

