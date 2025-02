Homem é encontrado morto dentro de carro no Jardim Califórnia Moradores do bairro contaram que ouviram vários disparos durante a madrugada. Vítima ainda não foi identificada Cidade Alerta Goiás|Do R7 14/02/2025 - 13h38 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h38 ) twitter

Um homem foi encontrado morto, com marcas de tiros, dentro de um carro no Jardim Califórnia, em Goiânia (GO). Os moradores do bairro contaram que ouviram vários disparos durante a madrugada. Imagens de câmeras de segurança registraram um carro branco deixando o local no momento do tiroteio.

No carro onde a vítima estava, o vidro da porta do motorista foi atingido com oito disparos. A Polícia Civil ainda está estudando os elementos, para entender se os tiros foram disparados do lado de fora ou por alguém sentado no banco do passageiro.

O homem encontrado no carro ainda não foi identificado.