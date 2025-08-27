Homem é preso após manter mulher em cárcere privado por dois meses A vítima tentou terminar o relacionamento de 26 anos, mas foi mantida presa dentro de casa e impedida de trabalhar Cidade Alerta Goiás|Do R7 27/08/2025 - 20h09 (Atualizado em 27/08/2025 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso acusado de manter a companheira em cárcere privado por dois meses em Aparecida (GO). A vítima tentou terminar o relacionamento de 26 anos, mas foi mantida presa em casa e impedida de trabalhar. Ela fingiu que iria receber uma encomenda para acionar a polícia. Em entrevista, a vítima relatou que teme pela própria vida caso o agressor seja solto na audiência de custódia.