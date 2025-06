Homem é preso após tentar invadir casa no setor Campinas, em Goiânia O suspeito, que não levou nada, confessou que estava procurando algo de valor para trocar por drogas Cidade Alerta Goiás|Do R7 26/06/2025 - 19h23 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso após tentar furtar uma casa no setor Campinas, em Goiânia (GO). O suspeito escalou o muro e tentou arrombar as portas e janelas da residência, mas não conseguiu entrar devido a grades instaladas. O suspeito, que não levou nada, confessou que estava procurando algo de valor para trocar por drogas. A polícia prendeu o meliante, que já tinha antecedentes criminais.