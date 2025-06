Homem é preso após tentar vender produto furtado ao próprio dono Caso aconteceu em Piracanjuba (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 12/06/2025 - 19h14 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h14 ) twitter

Em Piracanjuba (GO), um homem foi preso após furtar uma bomba pulverizadora e tentar vendê-la ao próprio dono. O caso aconteceu quando o suspeito ofereceu o equipamento nas redes sociais a um preço abaixo do mercado. A vítima viu o anúncio, fingiu interesse e se encontrou com o suspeito. No local, ela acionou a polícia, que prendeu o suspeito e devolveu o equipamento ao proprietário.