Homem é preso com arsenal de armas em casa após ameaçar ex Durante buscas na residência, a polícia encontrou seis armas de fogo, entre espingardas e rifle, estando todas irregulares Cidade Alerta Goiás|Do R7 06/06/2025 - 19h27 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h27 )

Um homem foi preso em flagrante, em São Luís de Montes Belos (GO), com um arsenal de armas em casa. A investigação começou após a ex-companheira do suspeito denunciá-lo por ameaças e perseguição. Durante buscas feitas na residência do homem, a polícia encontrou seis armas de fogo, entre espingardas e rifle, estando todas irregulares. Ele foi autuado por posse ilegal.