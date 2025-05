Homem é preso por armazenar e vender combustível clandestinamente em casa Combustível era vendido abaixo do preço de mercado, o que atraía clientes em busca de economia Cidade Alerta Goiás|Do R7 14/05/2025 - 19h06 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso em flagrante por armazenar combustível clandestinamente em casa, em Senador Canedo (GO). O combustível era vendido abaixo do preço de mercado, o que atraía clientes em busca de economia. Além do crime de venda clandestina, o armazenamento inadequado também representava um grande risco de explosão para a família e os vizinhos do suspeito.