Homem é preso suspeito de furtar joias avaliadas em R$ 50 mil O suspeito, que tinha acesso privilegiado às peças por trabalhar em exposições, foi flagrado pela polícia com as joias escondidas em uma mala Cidade Alerta Goiás|Do R7 25/07/2025 - 19h36 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h36 ) twitter

Um homem foi preso suspeito de furtar R$ 50 mil em joias de uma loja em Goiânia (GO). O suspeito, que tinha acesso privilegiado às peças por trabalhar em exposições, foi flagrado pela polícia com as joias escondidas em uma mala. A investigação continua para apurar outros possíveis furtos do homem.