Homem furta celular que estava carregando em loja de Campinas Suspeito foi encontrado pela polícia, mas já não estava mais com o aparelho, que foi possivelmente vendido para comprar drogas Cidade Alerta Goiás|Do R7 01/04/2025 - 20h04 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Goiânia (GO), na região de Campinas, uma mulher teve o celular furtado enquanto o aparelho carregava em uma loja. Câmeras de segurança registraram quando o criminoso entrou no estabelecimento e pegou o celular.

Ao perceber o furto, a mulher acionou a polícia, que utilizou o rastreamento ativo do celular para saber a localização do criminoso. Após diligências, o homem foi encontrado. No momento em que o suspeito foi preso, ele não estava mais com o celular. A polícia acredita que ele tenha vendido o objeto para comprar drogas.