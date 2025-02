Homem leva tiro no joelho por disputa de território O caso aconteceu no dia 12 deste mês, mas a polícia não foi acionada, pois tanto a vítima quanto o autor fazem parte do mundo do tráfico Cidade Alerta Goiás|Do R7 20/01/2025 - 15h16 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h16 ) twitter

Em Aparecida de Goiânia (GO), uma disputa por um ponto de drogas quase acabou em morte. Câmeras de segurança flagraram quando homens chegaram atirando na direção de um grupo que estava em frente a uma distribuidora. Um dos jovens que estava no grupo foi atingido por um disparo no joelho.

O caso aconteceu no dia 12 deste mês, mas a polícia não foi acionada, pois todos os envolvidos faziam parte do mundo do tráfico. Por meio de denúncias anônimas, a polícia tomou conhecimento do ocorrido e começou uma investigação.

Após diligências, um dos autores do crime foi preso em casa com a arma utilizada no crime. Os demais já foram identificados e estão sendo procurados. Segundo a polícia, tanto os autores quanto a vítima teriam antecedentes criminais por tráfico de drogas, e a motivação do crime seria a disputa por território.