Homem que agrediu e colou a cabeça da esposa com cola permanente é capturado Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi encontrado em uma fazenda do município de Novo São Joaquim (MT) Cidade Alerta Goiás|Do R7 27/05/2025 - 20h38 (Atualizado em 27/05/2025 - 20h38 )

Foi preso o homem acusado de tentativa de feminicídio após agredir brutalmente a companheira com um pilão e tentar colar a cabeça dela com cola permanente. O crime ocorreu em Cocalinho (MT) e a vítima foi deixada em um hospital em Aruanã (GO). O suspeito fugiu para a zona rural, mas foi encontrado em uma fazenda em Novo São Joaquim (MT).