Homem que bebia e ameaçava a ex de morte vai preso Segundo a vítima, ele também a agredia. Na casa dele, foram encontradas espingardas e um revólver Cidade Alerta Goiás|Do R7 23/01/2025 - 14h22 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h22 )

Em Caldas Novas (GO), um homem foi preso após agredir a ex-companheira. De acordo com a vítima, além de agredi-la, o homem a ameaçava de morte todas as vezes que fazia uso de bebida alcoólica. Desta vez, a polícia foi acionada e o agressor foi preso.

Na casa do homem, que já respondia pelo crime de homicídio, foram encontradas duas espingardas e um revólver. Ele agora responderá pelos crimes de ameaça e violência contra a mulher.