Homem que furtou R$50 mil de carro estacionado em shopping vai preso Caso aconteceu em dezembro de 2024, em Aparecida (GO), mas só agora o indivíduo foi identificado Cidade Alerta Goiás|Do R7 06/02/2025 - 14h22 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h22 )

Um homem furtou R$50 mil em espécie de um carro que estava estacionado em um shopping de Aparecida (GO). Além do dinheiro, o ladrão também levou objetos que estavam no veículo.

Por meio de investigações, a polícia descobriu que o suspeito era um homem de 31 anos, que estava acompanhado da família no momento do furto. O crime aconteceu em dezembro de 2024, mas só agora o indivíduo foi identificado e preso.

Segundo a polícia, ele tinha várias passagens criminais e já havia sido preso anteriormente com um aparelho de desbloquear veículos.