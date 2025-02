Homem que matou ex-sogros por não aceitar fim de relacionamento é preso Identificado como Milton Pereira dos Santos, criminoso estava foragido e foi encontrado em Luziânia (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 21/01/2025 - 14h11 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h11 ) twitter

Em Cristalina (GO), um homem foi preso suspeito de matar os ex-sogros. O caso aconteceu em 23 de dezembro de 2024, quando o criminoso, identificado como Milton Pereira dos Santos, invadiu a casa da mãe e do padrasto da ex-companheira e matou os dois. Segundo a polícia, a motivação do crime foi que Milton não aceitava o fim do relacionamento com a mulher.

O suspeito, que estava foragido, foi encontrado e preso pela polícia em Luziânia (GO). Ele responderá pelos crimes de feminicídio e homicídio consumados.