Homem que oferecia sobrinha de 15 anos para amigos vai preso Vítima denunciou o caso para a diretora de uma escola, que acionou o Conselho Tutelar e a polícia Cidade Alerta Goiás|Do R7 14/02/2025 - 13h34 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h34 )

Em Aparecida (GO), um homem foi preso por oferecer a sobrinha de 15 anos para amigos. A jovem estava morando com o tio, após a mãe ter sido morta pelo companheiro, no final do ano passado. Segundo a vítima, o tio, que tinha problemas com bebida, levava amigos para dentro de casa e sugeria que os indivíduos fizessem sexo com a adolescente.

Um dia, após passar a noite inteira escondida no banheiro da residência com medo dos amigos do tio, a adolescente contou para a diretora da escola onde ela estudava sobre o acontecido. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionados, localizaram e prenderam o tio.

A adolescente agora está morando com o pai biológico em outra cidade e sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar.