Homem usa carro do pai para roubar farmácia em Goiânia O suspeito simulou estar armado, roubou R$ 200 do estabelecimento e fugiu Cidade Alerta Goiás|Do R7 24/07/2025 - 19h43 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h46 )

Um homem foi preso após pegar o carro do pai emprestado para roubar uma farmácia no Parque Anhanguera, em Goiânia (GO). O suspeito simulou estar armado, roubou R$ 200 do estabelecimento e fugiu. Ele confessou o crime e alegou que usou o dinheiro para comprar drogas. O pai, decepcionado, afirmou que o filho é usuário de drogas e possui histórico criminal.