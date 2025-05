Idosa foge de ladrão pela sacada de apartamento no centro de Goiânia Os vizinhos ouviram os gritos de socorro da mulher, de 67 anos, e chamaram a polícia Cidade Alerta Goiás|Do R7 21/05/2025 - 19h19 (Atualizado em 21/05/2025 - 19h19 ) twitter

Uma idosa de 67 anos teve o apartamento invadido por um ladrão no centro de Goiânia (GO). Durante a invasão, ela conseguiu fugir pela sacada do prédio e gritar por socorro. Os moradores acionaram a polícia, que agiu com rapidez e prendeu o criminoso.