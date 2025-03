Idoso bate carro em poste e fica preso às ferragens Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu resgatar o homem com vida Cidade Alerta Goiás|Do R7 14/03/2025 - 13h31 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um idoso ficou gravemente ferido após perder o controle do carro e colidir com um poste de metal. De acordo com testemunhas, o homem pode ter sofrido um mal súbito.

Os bombeiros foram acionados e conseguiram resgatar o idoso com vida das ferragens. Ele foi levado para o hospital e está internado.