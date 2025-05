Idoso de 87 anos morre atropelado em faixa de pedestres Caso aconteceu na Vila Pedroso, em Goiânia (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 22/05/2025 - 19h22 (Atualizado em 22/05/2025 - 19h22 ) twitter

Um idoso de 87 anos morreu atropelado por um carro enquanto atravessava uma faixa de pedestres na Vila Pedroso, em Goiânia (GO). O acidente ocorreu em uma avenida movimentada. O motorista permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.