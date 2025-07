Idoso de 90 anos é espancado até a morte por sobrinho e comparsa em Trindade (GO) Agressores estavam em busca de um suposto revólver que a vítima possuía Cidade Alerta Goiás|Do R7 01/07/2025 - 19h34 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h34 ) twitter

Um idoso de 90 anos foi agredido até a morte, em Trindade (GO), pelo próprio sobrinho e um comparsa. Os agressores deram pauladas no idoso para furtar um suposto revólver que ele mantinha em casa. A arma não foi encontrada e os criminosos fugiram com botijões de gás e uma televisão. Após o crime, o sobrinho foi preso, mas o cúmplice ainda está foragido.