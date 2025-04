Imagens desmentem legítima defesa alegada por jovem que matou padrasto As imagens, com áudio, revelaram que o padrasto estava distante e não representava ameaça imediata quando foi covardemente atacado pelas costas Cidade Alerta Goiás|Do R7 01/04/2025 - 20h09 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h09 ) twitter

A polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança que desmentiram a versão de legítima defesa contada pelo jovem de 18 anos acusado de matar o padrasto em Senador Canedo (GO).

O crime aconteceu na semana passada e o jovem chegou a ser preso, mas foi liberado após alegar que tinha esfaqueado o padrasto para proteger sua mãe.

No entanto, a polícia teve acesso às câmeras de segurança de um vizinho que registraram toda a confusão. As imagens, com áudio, revelaram que o padrasto estava distante e não representava ameaça imediata quando foi covardemente atacado pelas costas.

A polícia, com base nas evidências, agora busca um novo pedido de prisão do jovem.