Incêndio atinge fábrica de cadeiras de rodas no Jardim Madri, em Goiânia O incidente ocorreu após uma faísca de solda atingir caixas de papelão, provocando o fogo Cidade Alerta Goiás|Do R7 18/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h17 )

Um incêndio atingiu uma fábrica de cadeiras de rodas no Jardim Madri, em Goiânia (GO). O incidente ocorreu após uma faísca de solda atingir caixas de papelão, provocando o fogo. Funcionários da fábrica, que tentaram apagar as chamas, inalaram fumaça e receberam socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo. A área permanece em rescaldo e o trânsito foi desviado.