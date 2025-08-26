Incêndio atinge lote baldio ao lado do Hospital Estadual de Anápolis (GO) A fumaça gerou pânico entre pacientes e funcionários, que acionaram o Corpo de Bombeiros Cidade Alerta Goiás|Do R7 26/08/2025 - 20h13 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h13 ) twitter

Um incêndio atingiu um lote baldio ao lado do Hospital Estadual de Anápolis (GO). A fumaça gerou pânico entre pacientes e funcionários, que acionaram o Corpo de Bombeiros. O combate ao fogo durou quatro horas e precisou de três caminhões de água. O local, repleto de materiais inflamáveis, ainda apresenta risco de reignição. A prefeitura já havia notificado o proprietário do terreno para realizar a limpeza.