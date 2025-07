Incêndio atinge Parque Cascavel e mobiliza bombeiros A causa do incêndio ainda é desconhecida Cidade Alerta Goiás|Do R7 03/07/2025 - 20h02 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h02 ) twitter

Um incêndio atingiu o Parque Cascavel, em Goiânia (GO). O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, que ameaçavam os prédios próximos. A causa do incêndio ainda é desconhecida.