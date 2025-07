Incêndio criminoso: homem é flagrado ateando fogo em vegetação Caso aconteceu em Catalão (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 31/07/2025 - 19h33 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h33 ) twitter

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança ateando fogo em uma vegetação na Rua 3, no bairro dos Buritis, em Catalão (GO). Os moradores da região relataram que não é a primeira vez que o local é alvo de incêndios. Não há informações sobre a identidade do suspeito.