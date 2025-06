Investigação descobre comércio ilegal de armas e munições na internet Armas de fogo, munições de diversos calibres e até granadas são comercializadas sem certificação Cidade Alerta Goiás|Do R7 18/06/2025 - 19h15 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma investigação da RECORD revelou um esquema de venda ilegal de armas e munições por meio das redes sociais. Armas de fogo, munições de diversos calibres e até granadas são comercializadas sem certificação, violando a legislação que exige autorização da Polícia Federal ou do Exército. A reportagem expôs a complexidade do processo legal para aquisição de armas, contrastando com a facilidade do mercado ilegal.