Jovem morre após ser espancado por facção criminosa Vítima foi sequestrada em Goiânia (GO) e levada para Bonfinópolis (GO). A motivação do crime seriam dívidas de drogas com o tráfico Cidade Alerta Goiás|Do R7 20/01/2025 - 15h17 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h17 )

Em Goiânia (GO), integrantes de uma facção criminosa foram presos por espancar um jovem, que faleceu no hospital horas depois. A ação do chamado ‘tribunal do crime’ foi filmada pelos próprios criminosos.

Nos vídeos, é possível ver o jovem sendo agredido por quatro homens com pedaços de madeira. Ele foi sequestrado na casa da família, na Vila Pedroso, e levado para Bonfinópolis (GO). A motivação do crime seriam dívidas de drogas com o tráfico.

Após ser espancado, o jovem foi devolvido para a família e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Durante uma operação, a ROTAM conseguiu encontrar e prender três dos envolvidos no crime. Um quarto suspeito continua foragido.