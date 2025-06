Julgamento de acusado de matar idoso com bala na cabeça é adiado novamente Ítalo Alexandre Honorato é suspeito de matar Sebastião Silva, de 65 anos, enquanto o idoso estava fazendo palavras cruzadas na porta de uma distribuidora em Aparecida (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 25/06/2025 - 19h12 (Atualizado em 25/06/2025 - 19h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O julgamento de Ítalo Alexandre Honorato, acusado de matar o idoso Sebastião Silva, foi adiado pela segunda vez. Sebastião, de 65 anos, foi atingido na cabeça por uma bala perdida enquanto estava sentado na frente de uma distribuidora, fazendo palavras cruzadas, em Aparecida de Goiânia (GO). A família do idoso clama por justiça e aguarda respostas do Tribunal de Justiça sobre os adiamentos constantes.