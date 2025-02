Ladrão debochado ostenta moto furtada e é preso Criminoso, que gravou diversos vídeos com a motocicleta e disse que o veículo era “mais um pra conta”, foi autuado no Setor Pontakayana, em Trindade (GO)

