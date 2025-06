Ladrão é flagrado furtando uísque caro e tequila de distribuidora O dono do estabelecimento descobriu o crime ao revisar as câmeras de segurança; segundo a polícia, o suspeito foi preso no dia seguinte Cidade Alerta Goiás|Do R7 02/06/2025 - 19h06 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h07 ) twitter

Um homem foi flagrado furtando uma garrafa de uísque, avaliada em R$ 1.100, e uma miniatura de tequila em uma distribuidora de Goiânia (GO). O empresário Cláudio Moreira, dono do estabelecimento, descobriu o crime ao revisar as câmeras de segurança. Segundo a polícia, o suspeito foi preso no dia seguinte após cometer furtos semelhantes em outros locais.