Ladrão entra em loja de bolos e furta dinheiro do caixa Segundo a proprietária do estabelecimento, o local já havia sido furtado na semana passada Cidade Alerta Goiás|Do R7 23/04/2025 - 19h14 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h14 )

Um homem foi flagrado furtando uma casa de bolos em Aparecida de Goiânia (GO).

Câmeras de segurança registraram quando o ladrão entrou no estabelecimento, que estava vazio no momento, pegou o dinheiro do caixa e saiu tranquilamente. Segundo a proprietária, Maria, o local já havia sido furtado na semana passada.

Em meio às ocorrências frequentes de furtos e roubos, os comerciantes da região da Avenida Rio Verde pedem por maior proteção policial.