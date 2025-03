Ladrão furta frisos de carro estacionado no Setor Sudoeste Homem agiu em questão de segundos e causou um prejuízo de R$2.500 ao proprietário Cidade Alerta Goiás|Do R7 06/03/2025 - 14h11 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h11 ) twitter

Em Goiânia (GO), um ladrão furtou acessórios de uma caminhonete que estava estacionada no Setor Sudoeste.

Câmeras de segurança registraram quando o criminoso desceu de um carro e foi em direção ao veículo estacionado, do qual furtou os frisos. O homem agiu em questão de segundos e causou um prejuízo de R$2.500 ao proprietário.

Apesar de não ter registrado boletim de ocorrência (BO), o dono do veículo compartilhou as imagens com a polícia, que já está investigando o caso.