Ladrão invade e furta salão de beleza no Setor dos Funcionários, em Goiânia Além de equipamentos, o criminoso também levou diversos eletrônicos Cidade Alerta Goiás|Do R7 03/04/2025 - 20h48 (Atualizado em 03/04/2025 - 20h48 )

Em Goiânia (GO), um salão de beleza foi invadido e teve diversos itens furtados, incluindo equipamentos essenciais para o trabalho da proprietária.

O salão funciona na casa da proprietária, Margareth Oliveira, que fica no Setor dos Funcionários. O criminoso pulou o muro de uma casa abandonada que fica atrás da residência de Margareth, que não estava no local no momento. Além de equipamentos do salão, o ladrão também levou diversos eletrônicos.

A polícia foi acionada e agora tenta identificar o suspeito.