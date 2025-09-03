Líder de grupo que fazia emboscadas contra torcidas organizadas rivais é preso Jorge Luiz Oliveira, conhecido como ‘Cara de Cavalo’, foi detido em Goiânia (GO); outro envolvido, conhecido como ‘Mucilon’, está foragido Cidade Alerta Goiás|Do R7 03/09/2025 - 19h12 (Atualizado em 03/09/2025 - 19h12 ) twitter

Um jovem identificado como Jorge Luiz Oliveira, conhecido como ‘Cara de Cavalo’, foi preso em Goiânia (GO) por liderar ataques violentos contra torcidas organizadas. Um comparsa dele, Anderson Matheus Batista, vulgo ‘Mucilon’, está foragido. Segundo a polícia, os dois são os líderes de um grupo que realizava emboscadas contra torcedores rivais após jogos de futebol.