Macaco guariba ataca pitbull em chácara de Aparecida (GO) O ataque aconteceu após o macaco descer do telhado da casa e pular no cão, que tentou se defender e também feriu o animal silvestre Cidade Alerta Goiás|Do R7 07/07/2025 - 18h56 (Atualizado em 07/07/2025 - 18h56 )

Um pitbull foi atacado por um macaco guariba em uma chácara no Setor dos Afonsos, em Aparecida(GO). O ataque aconteceu após o macaco descer do telhado da casa e pular no cão, que tentou se defender e também feriu o animal silvestre. A dona da casa, Josiane, conseguiu separar os animais com a ajuda de uma corda. O pitbull foi levado ao veterinário com ferimentos, mas está se recuperando.