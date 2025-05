Mãe de jovem morta pelo ex-companheiro teme que ele seja solto Jeander da Silva, que matou Bruna Raimunda há cerca de um mês em Senador Canedo (GO), está preso preventivamente Cidade Alerta Goiás|Do R7 05/05/2025 - 19h22 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os familiares de Bruna Raimunda, assassinada pelo ex-companheiro há um mês em Senador Canedo (GO), estão com medo de que o suspeito seja solto antes do julgamento.

Em entrevista, Ana Amélia, mãe de Bruna, relatou que o acusado, Jeander da Silva, também já havia a ameaçado de morte. Ela agora busca forças para cuidar da neta, filha de Bruna com o agressor, e pede por justiça.