Mãe de jovem morta pelo namorado busca força na fé

A família de uma jovem assassinada pelo próprio companheiro, no ano passado, pede por justiça. O crime aconteceu em Edéia (GO), quando Luana Meireles foi morta, com golpes de espada, pelo namorado Renan Santos Moraes, após uma briga. Além de Luana, Renan também matou uma ex-namorada no mesmo dia.

Em entrevista, Lázara, mãe de Luana, compartilhou a dor e os desafios de criar os netos após a tragédia, enquanto lida com problemas de saúde e a ausência da filha. Apesar da dor, Lázara disse que perdoou o agressor e destacou sua fé como fonte de força.

Renan está preso e aguarda julgamento por duplo feminicídio.