Mãe e filha adolescente são presas por aplicar golpes em clientes de banco

As suspeitas, vindas de São Paulo, se passavam por atendentes da Caixa Econômica para roubar documentos e cartões das vítimas

Cidade Alerta Goiás|Do R7

Uma mulher de 44 anos e a filha de 17 foram presas em Goiânia (GO) por aplicar golpes em clientes da Caixa Econômica. As suspeitas, vindas de São Paulo, se passavam por atendentes do banco para roubar documentos e cartões das vítimas. Com elas, a polícia encontrou equipamentos e cartões de terceiros.

