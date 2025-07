Mãe é presa por vender drogas com o filho no colo em Goiânia A polícia descobriu o esquema após denúncias de testemunhas Cidade Alerta Goiás|Do R7 07/07/2025 - 19h41 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h41 ) twitter

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na Rodoviária de Goiânia (GO). Para despistar a polícia, a suspeita vendia entorpecentes com o filho de 1 ano no colo. A polícia descobriu o esquema após denúncias de testemunhas. No hotel onde ela estava hospedada, foram encontrados tabletes de cocaína vindos do Acre. A mulher alegou que vendia drogas para reformar a casa.