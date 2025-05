Menor de idade tenta matar ex-madrasta a mando do pai A vítima, Priscila Francisca, de 39 anos, foi atingida três vezes, mas sobreviveu Cidade Alerta Goiás|Do R7 30/05/2025 - 20h15 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h15 ) twitter

Em Morrinhos (GO), uma mulher sobreviveu após ser baleada pelo filho do ex-companheiro, que orquestrou o ataque. A vítima, Priscila Francisca, de 39 anos, foi atingida três vezes. O autor dos disparos, que é menor de idade, foi detido pela polícia. O mandante do crime, com quem a vítima viveu por 9 anos, também foi preso.