Mistério: jovem morre em caçada esportiva, em Silvânia (GO) O corpo da vítima foi encontrado próximo a uma cerca de arame, com uma espingarda calibre 12 e uma moto Cidade Alerta Goiás|Do R7 06/03/2025 - 14h10 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h10 )

Na região de Silvânia (GO), um jovem perdeu a vida, após ser atingido por um tiro durante uma caçada esportiva. O caso, ainda envolto em mistério, está sendo investigado pela polícia.

O jovem foi encontrado próximo a uma cerca de arame, com uma marca de tiro no rosto. Além disso, perto do corpo havia uma espingarda calibre 12 e uma moto. A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia no local.

As autoridades agora buscam entender se o disparo foi acidental ou se houve envolvimento de terceiros.