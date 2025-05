Modelos procuram a polícia após concurso de beleza ser cancelado Segundo os organizadores, a falta de apoio e de patrocínio impossibilitaram a realização do evento, chamado ‘Miss Goiás Reality Check’ Cidade Alerta Goiás|Do R7 05/05/2025 - 19h24 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Modelos de diversas cidades do estado procuraram a Polícia Civil após o concurso de beleza ‘Miss Goiás Reality Check’ ser cancelado.

As participantes, que investiram tempo e dinheiro, foram surpreendidas ao saber que o evento não ocorreria devido à falta de apoio e patrocínio. A situação gerou indignação, especialmente entre aquelas que viajaram de longe e contavam com o evento para promover suas carreiras.

Com as inscrições custando até R$ 1.700 e gastos adicionais em estética e roupas, as modelos agora buscam reembolso e justiça.