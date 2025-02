Morte de homem que teve surto psicótico em hospital é investigada Luiz Cláudio Dias, de 59 anos, estava internado no Hospital Municipal de Morrinhos (GO), quando foi morto pela Polícia Militar ao fazer uma enfermeira de refém Cidade Alerta Goiás|Do R7 21/01/2025 - 14h10 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h10 ) twitter

A polícia está investigando a morte de um homem na UTI do Hospital Municipal de Morrinhos (GO). O paciente, identificado como Luiz Cláudio Dias, de 59 anos, estava internado no hospital, quando teve um surto psicótico e fez uma enfermeira de refém.

A Polícia Militar foi acionada e tentou negociar para que ele soltasse a vítima, mas, em determinado momento, um agente da polícia atirou contra o homem, que morreu no local.

A PM investiga o caso para verificar se houve força excessiva por parte do agente.