Morte de menino após queda em escola é investigada

A morte do menino Moisés, de 5 anos, está sob investigação na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Os pais da criança, Rosineide e Maico, prestaram depoimento após registrarem boletim de ocorrência. Eles questionam a escola e os hospitais sobre a queda no parquinho e o atendimento médico. A polícia busca esclarecer se houve negligência, enquanto a família planeja acionar o CRM.