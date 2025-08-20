Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Morte de menino após queda em escola é investigada

Os pais de Moisés, de 5 anos, questionam o colégio e os hospitais sobre a queda no parquinho e o atendimento médico

Cidade Alerta Goiás|Do R7

A morte do menino Moisés, de 5 anos, está sob investigação na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Os pais da criança, Rosineide e Maico, prestaram depoimento após registrarem boletim de ocorrência. Eles questionam a escola e os hospitais sobre a queda no parquinho e o atendimento médico. A polícia busca esclarecer se houve negligência, enquanto a família planeja acionar o CRM.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.