Motociclista empina moto em cruzamento e causa acidente
Condutor imprudente colidiu com outra motocicleta e deixou uma criança ferida; acidente aconteceu em Catalão (GO)
Cidade Alerta Goiás|Do R7
20/05/2025 - 19h43

Um motociclista causou um acidente em Catalão (GO) ao empinar a moto em um cruzamento. Câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem colidiu com outra motocicleta, em que havia um pai e um filho. A criança, que estava na garupa, ficou ferida e precisou de atendimento médico. O motociclista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro.