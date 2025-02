Motociclista morre após passar em ponto cego de carreta Acidente aconteceu em uma avenida de Nerópolis (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 14/02/2025 - 13h36 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h36 ) twitter

Em Nerópolis (GO), um acidente entre uma moto e uma carreta deixou um morto e um ferido. O acidente aconteceu em uma avenida movimentada da cidade, quando a motocicleta passou pelo lado direito do caminhão, que fazia uma curva. A colisão matou um dos ocupantes da moto, de 39 anos, e o outro, de 19 anos, foi socorrido e está internado em estado grave.

O motorista do caminhão permaneceu no local e passou por teste do bafômetro, que deu negativo. Uma investigação será feita para apurar a causa da batida, mas, de acordo com a polícia, tudo indica que o acidente aconteceu porque a motocicleta passou por um ponto cego da carreta.