Motociclista morre atropelado após entrar em ponto cego de caminhão betoneira
Acidente aconteceu no Jardim das Esmeraldas, em Goiânia (GO)
Cidade Alerta Goiás|Do R7
22/07/2025 - 19h40 (Atualizado em 22/07/2025 - 19h40 )

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão betoneira no Jardim das Esmeraldas, em Goiânia (GO). O acidente ocorreu quando o caminhão fez uma conversão à direita e a moto entrou no ponto cego do motorista. Equipes de resgate chegaram rapidamente, mas o motociclista já estava sem vida. A perícia foi até o local para identificar a vítima e investigar as circunstâncias do acidente.