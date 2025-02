Motorista bate em carro de luxo estacionado e foge Colisão aconteceu na Avenida Brasil, em Aparecida de Goiânia (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 12/02/2025 - 14h25 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h25 ) twitter

Em Aparecida (GO), no Jardim Veneza, um motorista bateu na traseira de um carro de luxo que estava estacionado e fugiu. Câmeras de segurança flagraram quando o veículo subiu a Avenida Brasil, perdeu o controle e colidiu com o carro estacionado.

O proprietário do automóvel atingido ficou no prejuízo de R$15 mil, valor que precisa ser pago à seguradora. Ele registrou um boletim de ocorrência (BO) e espera que o autor do acidente seja identificado para arcar com os gastos.