Motorista bêbado é preso após quase colidir com viatura da GCM O teste do bafômetro indicou 0.18 mg de álcool por litro de ar, o que configura crime de trânsito Cidade Alerta Goiás|Do R7 30/07/2025 - 19h40 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motorista embriagado foi preso após quase colidir com uma viatura da GCM em Rio Verde (GO). O homem estava dirigindo com os faróis apagados e sem habilitação. O teste do bafômetro indicou 0.18 mg de álcool por litro de ar, o que configura crime de trânsito. O veículo foi apreendido e o motorista encaminhado à delegacia.